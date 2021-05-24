Mersin'de eşiyle tartıştıktan sonra kendini yaralayıp, evini ateşe veren kişi gözaltına alındı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra kendini yaralayıp, evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra kendini yaralayıp, evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Deniz Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir sitede yaşayan H.B, alkol aldıktan sonra tartıştığı eşinin polise haber vermesi üzerine kendini yaralayıp evini ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.B, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

İfade vermek için gittiği karakoldan dönen H.B'nin eşi, yangın nedeniyle hasar oluşan evini görünce sinir krizi geçirdi.

Gözyaşlarını tutamayan H.B'nin eşi ve 2 çocuğunu polis ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci