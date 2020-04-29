Mersin'de eşinin tornavidalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı
Mersin'de eşinin tornavidalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı.
29.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:22
Mersin'de eşinin tornavidalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı.
İddiaya göre, merkez Toroslar ilçesinde yaşayan E.G. ile boşanmak istediğini söylediği eşi H.G arasında kavga çıktı.
Bunun üzerine H.G. tornavidayla saldırdığı eşini yaralayarak kaçtı. Sesleri duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
Zanlının, olaydan sonra sosyal medya hesabındaki paylaşımında eşini öldürmekle tehdit ettiği belirlendi.
Kaynak: AA