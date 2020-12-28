Mersin'de erik ağaçları çiçek açtı
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Mersin'de erik ağaçları çiçek açtı

28.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:29
Mersin'de erik ağaçları çiçek açtı

Türkiye'nin önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, erik ağaçları çiçek açtı.

Türkiye'nin önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, erik ağaçları çiçek açtı.

Meyve yetiştiricisi Hasan Dönmez'in, Evren Mahallesi'nde yer alan bahçesindeki erik ağaçlarının bir bölümü, sıcaklık değerleri dolayısıyla çiçeklendi.

Dönmez, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ağaçlarının tomurcuklanmaya başladığını söyledi.

Erik ağaçlarının normalde şubat ayında çiçek açtığını belirten Dönmez, çiçeklenen ağaçların kendilerini şaşırttığını kaydetti.

İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını aktaran Dönmez, "İnşallah havalar birden soğumaz, don vurmaz. Aksi takdirde tomurcuklanan ve çiçek açan meyve ağaçlarımızdan hiç verim alamayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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