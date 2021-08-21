Mersin'de engellilere tahsisli yerlere araç park edenlere para cezası verildi
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Mersin'de engellilere tahsisli yerlere araç park edenlere para cezası verildi

Mersin'de engellilere tahsisli yerlere araç park edenlere para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'de, engelli park yerlerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan 49 araç sürücüsüne 11 bin 52 lira para cezası uygulandı.

Mersin'de, engelli park yerlerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan 49 araç sürücüsüne 11 bin 52 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler engellilere tahsis edilen alanlara araçlarını park eden sürücülere yönelik kent merkezi ve ilçelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 67 araç kontrol edilerek, 49 sürücüye 11 bin 52 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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Mersin'de engellilere tahsisli yerlere araç park edenlere para cezası verildi - Haberler
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