Mersin'de engelliler için halk plajlarına rampa yerleştirildi - Haberler
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Mersin'de engelliler için halk plajlarına rampa yerleştirildi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de engelliler için halk plajlarına rampa yerleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince engelli bireylerin denize girebilmesi için üretilen rampalar, halk plajlarına yerleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince engelli bireylerin denize girebilmesi için üretilen rampalar, halk plajlarına yerleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesine bağlı marangozhanede üretilen rampalar 9 plaja monte edildi.

Kentteki 12 halk plajın tamamına yerleştirilen rampalar sayesinde yürüme engeli bulunan vatandaşların denize daha rahat girebilmelerine olanak sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde beden eğitimi öğretmeni ve yüzme antrenörü olarak görev yapan Büşra Endes, engelli vatandaşların plajlarda kendi başlarına vakit geçirebilmeleri ve ihtiyaçlarını giderebilmeleri için bütün ayrıntıların düşünüldüğünü belirtti.

Rampalar sayesinde denize giren Sabahattin Şat da hizmetten dolayı memnun olduğunu kaydetti.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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