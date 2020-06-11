Mersin'de engelli ve eski hükümlüler hibe projesiyle kendi işini kurabilecek
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Mersin'de engelli ve eski hükümlüler hibe projesiyle kendi işini kurabilecek

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Vekili Halil Bozkurt, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların hibe projesinden yararlanmak için 17 Temmuz'a kadar projelerini hazırlayarak başvura yapmaları gerektiğini bildirdi.

Mersin'de engelli ve eski hükümlüler hibe projesiyle kendi işini kurabilecek
11.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:52

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Vekili Halil Bozkurt, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların hibe projesinden yararlanmak için 17 Temmuz'a kadar projelerini hazırlayarak başvura yapmaları gerektiğini bildirdi.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, engelli, eski hükümlü, kadın ve gençlere yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları düzenlediklerini anımsattı.

Dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik hayata uyumlarının arttırılması ve iş gücü piyasasında istihdam edilmelerine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bozkurt, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik kasım ayında başlatılan hibe projesi başvurularının sürdüğünü aktardı.

Proje sunmak isteyen vatandaşların www.iskur.gov.tr adresindeki "duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlaması gerektiğini ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Projelerin 17 Temmuz mesai bitimine kadar Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Erdemli, Silifke, Tarsus, Anamur ilçelerindeki hizmet merkezlerine elden teslim etmeleri gerekiyor. Projeden yararlanmak isteyenler müdürlüklerden proje desteği hakkında gerekli bilgileri alabilecekler. Hibe proje desteğiyle engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri yoluyla rehabilitasyonlarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Proje desteği kapsamında engellilere 65 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlülere de 44 bin 145 liraya kadar iş kurma desteği sunulacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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