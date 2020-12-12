Mersin'de engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı
12.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:04
Mezitli Belediyesince ihtiyacı olan engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.
Mezitli Belediyesince ihtiyacı olan engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler belediyeye yapılan başvurular sonucu tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ulaştırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, engellilere yönelik projelerinin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ