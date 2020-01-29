Mersin'de engelli iki kadına tekerlekli sandalye verildi

29.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:34

Mersin Büyükşehir Belediyesince, sağlık sorunları nedeniyle yürüyemeyen 2 kişiye tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Tepeçaylak Mahallesi'nde yaşayan ve geçirdiği kazadan sonra yürümekte zorlanan 70 yaşındaki Nihal Yahya'ya sandalyesi ulaştırdı.

Tekerlekli sandalyelerden biri de Yenice Mahallesi'nde yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle yürüyemeyen 65 yaşındaki Fatma Alıcı'ya verildi.

Kaynak: AA