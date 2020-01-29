Mersin'de engelli iki kadına tekerlekli sandalye verildi
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Mersin'de engelli iki kadına tekerlekli sandalye verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, sağlık sorunları nedeniyle yürüyemeyen 2 kişiye tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

29.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:34
Mersin'de engelli iki kadına tekerlekli sandalye verildi

Büyükşehir Belediyesince, sağlık sorunları nedeniyle yürüyemeyen 2 kişiye tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçesi Tepeçaylak Mahallesi'nde yaşayan ve geçirdiği kazadan sonra yürümekte zorlanan 70 yaşındaki Nihal Yahya'ya sandalyesi ulaştırdı.

Tekerlekli sandalyelerden biri de Yenice Mahallesi'nde yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle yürüyemeyen 65 yaşındaki Fatma Alıcı'ya verildi.

Kaynak: AA
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