Mersin'de engelli çocuklara "Atla Terapi"
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü, Mersin, Güncel

Mersin'de engelli çocuklara "Atla Terapi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde Adana Hipodromu'nda hayata geçirilen "Atla Terapi" uygulaması, engelli çocukların psiko-sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlıyor .

10.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:29
Mersin'de engelli çocuklara

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde Adana Hipodromu'nda hayata geçirilen "Atla Terapi" uygulaması, engelli çocukların psiko-sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlıyor .

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli çocukların toplumsal yaşama daha kolay uyum sağlaması için "Atla Terapi" uygulaması başlatıldı.

Uzman fizyoterapist ve görevliler eşliğinde engelli çocuklara atlarla eğitim verilip onlara terapi yapılıyor.

Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından çocukların, sosyalleşme ve iletişim becerilerinin yanı sıra nörolojik, fizyolojik ve psikolojik açıdan da gelişmeleri amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İmran Kaplan, eğitimlere yeni başlayan kızı Yağmur'un, söz konusu uygulamayı sevdiğini belirtti.

Salih Ziya Gezer de iki çocuğunun terapi uygulamasına katılarak duyu bütünleme eğitimi aldığını ifade etti.

Mersin'de engelli çocuklara 'Atla Terapi'

Kaynak: AA

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Mersin'de engelli çocuklara "Atla Terapi"

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