Mersin'de engelli çocuklar için hazırlanan eğitici oyuncağa patent

ERDEMLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir okulda öğretmen ve öğrencilerin özel eğitim gören çocuklar için hazırladığı eğitici oyuncak, patent almaya hak kazandı.

Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğretmen ve öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine ve erken çocuk dönemindeki eğitim alanların el, kol koordinasyonunu sağlaması, oynayarak öğrenmeleri amacıyla yurt genelinde açtığı yarışmaya katıldı.

Yarışmada Erdemli'de hazırlanan "Günlük Yaşam Becerileri Puzzle" faydalı model olarak patent aldı.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük patent alan eğitici oyuncağı basın mensuplarına tanıttı.

Yaptıkları çalışmayla patent aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Açıkyörük, "Hem öğrencilerimize zarar vermeyen hem de öğrencilerimizin oynayarak öğrendiği bir materyal olacak. Zaten bundan sonraki amacımız okulumuzda seri üretime geçilmesi. Onunla ilgili çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Proje danışmanı Zeynep Dere de yaptıkları çalışmanın başta engelliler olmak üzere erken çocukluk dönemindeki bireylere katkı sağlayacağını aktardı.

Dere, oyuncaklarının adına "Yaşam Yapbozu" (Ya-ya) ismini vererek marka başvurusunu da yaptıklarını vurguladı.

AA - Güncel