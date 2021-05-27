Mersin'de engelli araç park alanları denetlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de engelli araç park alanları denetlenecek

Mersin'de engelli araç park alanları denetlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de 'engel olma' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamımda, engelli araç park yerlerine park eden diğer araç sürücülerine yönelik özel denetimler yapılacağı bildirildi.

Mersin'de 'engel olma' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamımda, engelli araç park yerlerine park eden diğer araç sürücülerine yönelik özel denetimler yapılacağı bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda araç sahibi engelli vatandaşların araçlarını rahat bir şekilde park edebilmeleri adına engelli araç park yerleri oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, "Ancak engelli araç park yerlerine ayrılan alanlara diğer araç sahiplerinin araçlarını park ettikleri görülmektedir. Bu bağlamda farkındalık oluşturmak amacıyla 'engel olma' sloganıyla engelli araç park yerlerine park eden diğer araç sürücülerine yönelik özel denetimler yapılacaktır" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Limon bahçesinde işlenen cinayet 9 yıl sonra çözüldü, iç çamaşırındaki kan lekesi katili yakalattı
Limon bahçesinde işlenen cinayet 9 yıl sonra çözüldü, iç çamaşırındaki kan lekesi katili yakalattı
Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de bulup öldürdü
Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de bulup öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Şenol Güneş Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de engelli araç park alanları denetlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 11:20:45. #1.16#

title