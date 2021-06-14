Mersin'de enerjisini güneşten alan gıda kurutma tesisi faaliyete geçti
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Mersin'de enerjisini güneşten alan gıda kurutma tesisi faaliyete geçti

Mersin'de enerjisini güneşten alan gıda kurutma tesisi faaliyete geçti
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi

Mersin'de, güneş enerjisiyle çalışan meyve ve sebzelerin kurutularak satışa sunulacağı tesis, hizmete girdi.

Mersin'de, güneş enerjisiyle çalışan meyve ve sebzelerin kurutularak satışa sunulacağı tesis, hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün hibe desteğiyle Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi'nin iş birliğinde oluşturulan gıda kurutma tesisi için açılış töreni düzenlendi.

Hal Kompleksi içerisindeki 200 metrekare kapalı alana kurulan tesiste, yöreye özgü meyve ve sebzeler kurutularak paketlenecek.

Güneş enerjisiyle çalışan tesiste, 13'ü sığınmacı 25 kadın çalışacak.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tesisin kente hayırlı olmasını dilediğini belirterek, "Kadın istihdamını önemsiyoruz. Kadın dili, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, yaşadığı sorunlar ortak. Yani bir kadın bir sorun yaşıyorsa, onun Suriyeli ya da Türk uyruklu ya da bir başka tabiatta olması aslında çok önemli değil. Kadınlarımızın bu ortaklaşan sorununun üstesinden gelmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de projenin, hem kadın istihdamına hem de çiftçilere destek verdiğini ifade ederek, "Burada bölgemize ait ürünlerin üretilip kurutulması, onların ulusal ve uluslararası pazarlara sunulması konusunda çok heyecanlıyız. Tüm çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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