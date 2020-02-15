Mersin'de en çok atık toplayan okul ödüllendirilecek
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Mersin'de en çok atık toplayan okul ödüllendirilecek

Mersin'in Mezitli ilçesinde "Okullar Arası Geri Dönüştürülebilir Atık Toplama Yarışması" kapsamında en çok atık toplayan okullara ödül verilecek.

15.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:44
Mersin'de en çok atık toplayan okul ödüllendirilecek

'in ilçesinde "Okullar Arası Geri Dönüştürülebilir Atık Toplama Yarışması" kapsamında en çok atık toplayan okullara ödül verilecek.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe ve kentte faaliyet gösteren bir firmanın iş birliğinde düzenlenen yarışmada, öğrencilerin topladığı atık malzemeler, geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanacak.

Mayıs ayına kadar devam edecek yarışmada, en çok kağıt, ambalaj, pet şişe ve pil gibi atıkları toplayan okullara tenis masası, renkli yazıcı, malzemesi hediye edilecek.

Ödüller, Çevre Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikte verilecek.

Kaynak: AA
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