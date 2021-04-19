Mersin'de emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan 207 sürücüye para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan 207 sürücüye para cezası kesildi

Mersin'de emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan 207 sürücüye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, polis ekiplerince yapılan 3 günlük denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve telefonla konuştuğu tespit edilen 207 sürücüye para cezası uygulandı.

Mersin'de, polis ekiplerince yapılan 3 günlük denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve telefonla konuştuğu tespit edilen 207 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-17 Nisan'da trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 günlük uygulamasında 1069 araç kontrol edildi.

Kontrollerde, 163 araç sürücüsünün seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu, 44 sürücünün ise emniyet kemeri takmadığı belirlendi. Kurallara uymayan 207 sürücüye para cezası verildi.

Ekipler, hız sınırına aşan 106, kırmızı ışık ihlali yapan 184 sürücüye de idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Meral Akşener Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Yılmaz Vural Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan 207 sürücüye para cezası kesildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 14:04:44. #1.15#

title