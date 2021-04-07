Mersin'de emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan 379 sürücüye para cezası kesildi

Mersin'de, polis ekiplerince 2 günlük denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve telefonla konuştuğu belirlenen 379 sürücüye para cezası uygulandı.

Mersin'de, polis ekiplerince 2 günlük denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve telefonla konuştuğu belirlenen 379 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 1-2 Nisan'da trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 günlük uygulamasında 979 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, 225 araç sürücüsünün seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu, 154 sürücünün ise emniyet kemeri takmadığı belirlendi.

Kurallara uymayan 379 sürücüye idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci