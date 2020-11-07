Mersin'de elyaf yüklü tır yandı
07.11.2020 22:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:00
Mersin'in Tarsus ilçesinde elyaf yüklü bir tır, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde elyaf yüklü bir tır, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yaşar Baykara yönetimindeki elyaf yüklü 01 YH 597 plakalı tır, Tarsus-Pozantı yolu Damlama mevkisinde yanmaya başladı.
Tırdan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü Baykara, araçtan hemen uzaklaştı.
Baykara'nın çağrısı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.
Tır, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt