Mersin'de elyaf yüklü tır yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de elyaf yüklü tır yandı

07.11.2020 22:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:00
Mersin'de elyaf yüklü tır yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde elyaf yüklü bir tır, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde elyaf yüklü bir tır, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yaşar Baykara yönetimindeki elyaf yüklü 01 YH 597 plakalı tır, Tarsus-Pozantı yolu Damlama mevkisinde yanmaya başladı.

Tırdan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü Baykara, araçtan hemen uzaklaştı.

Baykara'nın çağrısı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.

Tır, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

İlgili Haberler

Ödemiş'te saman yüklü tır yandı
Ödemiş'te saman yüklü tır yandı
İslahiye'de boru yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
İslahiye'de boru yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
-TEM otoyolunda de tır yandı-Soğuk kanlı sürücü yanan tırını sol şeride çekerek muhtemel kazayı önledi
-TEM otoyolunda de tır yandı-Soğuk kanlı sürücü yanan tırını sol şeride çekerek muhtemel kazayı önledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Emrah Özge Özder Cansu Dere Demet Evgar
Spor Falcao Can Bartu Sinan Gümüş Mbaye Diagne Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla Ölü Kasım Joe Biden Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de elyaf yüklü tır yandı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 23:03:24. #1.15#
title