Mersin'de elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, market çalışanının iş yerinin önüne bıraktığı elektrikli bisikletinin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 18. Cadde'deki bir markette çalışan Serdar Aytekin (32), elektrikli bisikletini park edip iş yerine girdi.

Bir süre sonra elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Aytekin, durumu polise bildirdi.

50. Yıl Şehit Resul Polat Polis Merkezi Amirliği ekipleri, işletmenin güvenlik kamerası kayıtlarından bisikletin çalındığını belirledi. Ekipler, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

İşletmenin güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelinin önce çevreyi kontrol etmesi ve bir süre sonra bindiği elektrikli bisikletle market önünden kaçması yer alıyor.

"Çok üzgünüm, inşallah çalan kişi yakalanır"

Serdar Aytekin, AA muhabirine, yaşadığı talihsiz olay nedeniyle üzüldüğünü, şüphelinin yakalanmasını istediğini söyledi.

Olaydan önce bisikletini bakıma götürdüğünü belirten Aytekin, "Markete geldiğimde bisikleti park edip içeri girdim. Yarım saat sonra çalındığını fark ettim. Asgari ücretle çalışıyorum, elektrikli bisikletimi 3 aylık birikimimle almıştım. Çok üzgünüm, inşallah çalan kişi yakalanır. Şüpheli 18 yaşlarında bir gence benziyor. Keşke gelip 'Yardıma ihtiyacım var.' deseydi. Elimden geleni yapardım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci