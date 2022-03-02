Mersin'de elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı - Haberler

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Mersin'de elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

AA, Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Mersin Mut ilçesinde, elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin Mut ilçesinde, elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narlıdere Mahallesi Sertavul Yaylası'nda elektrik kesintisi yaşanması üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgede devriye görevi yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta 500 metrelik elektrik teli ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarmadaki sorgusunda, Karaman'dan geldiklerini ve elektrik tellerini keserek çaldıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Serkan Avci - Güncel

Jandarma, Mersin, Güncel, Haberler

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