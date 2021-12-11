Mersin'de elektrik ne zaman gelecek? 11 Aralık Mersin elektrik kesintisi - Haberler
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Mersin'de elektrik ne zaman gelecek? 11 Aralık Mersin elektrik kesintisi

Mersin'de elektrik ne zaman gelecek? 11 Aralık Mersin elektrik kesintisi
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11 Aralık Cumartesi günü Mersin'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Aralık'ta Mersin'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Mersin'de elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Mersin'de elektrik ne zaman gelecek? Mersin'de elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Mersin'de elektrikler ne zaman gelecek? Bugün elektrik kesilecek mi?

MERSİN (Haberler.com) - Mersin'de elektrik ne zaman gelecek? 11 Aralık Mersin elektrik kesintisi! 11 Aralık Cumartesi günü Mersin'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Aralık'ta Mersin'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Mersin'de elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Mersin'de elektrik ne zaman gelecek? Mersin'de elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Mersin'de elektrikler ne zaman gelecek? Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

MERSİN'DE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Meydana Gelen Arızanın Açıklaması : Şebeke i·yi·leşti·rme çalışmaları

İlçesi : Toroslar

Kesinti Başlama Zamanı : 11-12-2021 Cumartesi Saat :09:00

Belirtilen Kesinti Bitiş Tarihi : 11 Aralık - Cumartesi Saati :17:00

Tahmini Elektrik Kesintisi Süresi : 8 saat

Etkilenecek Yerler : 105011, 105016, 105029, 105077, 105190, 105223, 104037, 104060, 104072, çi·ftçi·ler, kızılseki·, 103009, 103042, 103067, 1107, 1108 bağcılar

Şehir : Mersin

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