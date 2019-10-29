29.10.2019 21:35

Mersin'de elektrik direklerine reklam asılmayacak

Mersin'de Toroslar EDAŞ'a ait elektrik direklerinin hukuka aykırı bir şekilde reklam mecrası olarak kullanılması konusunda taviz vermeyen ve mücadelesine devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i mahkeme de haklı buldu. Mersin 1'nci İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması için açılan davada ret kararı verdi.

Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, elektrik direklerinde yer alan reklamları, kanuna aykırı olduğu ve kentte görüntü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle toplatmıştı. Başkan Seçer, konuyla ilgili Elektrik direklerinde reklamlar var. Bunların yasaya aykırı olduğunu tespit ettik. Reklam yönetmeliğine aykırı bir şekilde, o dönemde bunların izni verilmiş. Oysa çok net görünüyor ki yasalara aykırı bir durum. Biz tebligat yaptık, direkleri topladık demiş ve kanunsuz olan bu uygulamanın altında imzası olan kişilere karşı da soruşturma başlatacaklarını ifade etmişti.

Hukuka aykırı olmasının yanı sıra kentte büyük bir görüntü kirliliği de yaratan direklere asılan reklam panolarının toplatılması talimatını veren Başkan Seçer'in uygulaması üzerine yürütmeyi durdurma isteyen reklam firması mahkemeye başvurmuştu. Büyükşehir Belediyesi mahkemeye savunmasını sundu ve ilgili firmanın yürütmeyi durdurma istemi, Mersin 1'nci İdare Mahkemesi'nce reddedildi. Mahkeme kanuna açıkça aykırı olan direk reklamlarının toplatılması ile ilgili yürütmeyi durdurma istemini reddetti.

Kaynak: DHA