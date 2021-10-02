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Mersin'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaldırımdaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kaldırımdaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Gaziler Mahallesi'nde Metehan Güven'in kullandığı 01 FAJ 57 plakalı otomobil, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

Yaralanan Güven ve otomobilde bulunan Kutlu Boğaç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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