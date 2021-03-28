Mersin'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan Hikmet Oğuzhan, arıza nedeniyle yüksek gerilim hattı direğine tırmandığı sırada akıma kapıldı.
Oğuzhan, birlikte çalıştığı yakınları tarafından halatla indirildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Oğuzhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcı ve polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt