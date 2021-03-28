Mersin'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan Hikmet Oğuzhan, arıza nedeniyle yüksek gerilim hattı direğine tırmandığı sırada akıma kapıldı.

Oğuzhan, birlikte çalıştığı yakınları tarafından halatla indirildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Oğuzhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Semih Yalçın Enis Berberoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Bahar Candan Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 00:44:28. #1.15#
title