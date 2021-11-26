Mersin'de ekranı kırık cep telefonuyla dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, araçların kendisine çarpmasını sağlayarak cep telefonunun ekranının kırıldığı bahanesiyle sürücülerden para aldığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, E.S.K. (67), otomobilinin aynasının çarptığı bir yaya tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin, kaza sırasında cep telefonunun ekranının kırıldığı bahanesiyle E.S.K'ye baskı yaparak 800 lira aldığını belirledi.

Olayın yaşandığı Silifke Caddesi'ndeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kimliği tespit edilen A.M'nin (40) kasıtlı olarak müştekinin aracına çarptığı ve öncesinde camı kırık cep telefonunu yere atarak olay sırasında kırıldığı izlenimi verdiğini tespit etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gözaltına alınan ve benzer suçlardan kaydı olduğu belirlenen A.M, müştekinin parasını iade ettikten sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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