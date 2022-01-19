MERSİN (İHA) - Mersin'de ekipler kar nöbetinde

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

MERSİN - Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin mesaisi kentin birçok noktasında yoğun bir şekilde devam ediyor. Yolların kapanmaması için hazır bir şekilde bekleyen ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor. Karla mücadele ekipleri merkez 4 ilçeyle birlikte toplam 11 ilçede 215 personel, 115 araç ve iş makinesiyle kent genelinde birçok noktada çalışmalarına devam ediyor. Merkezde, Toroslar ilçesinde Yüksekoluk, Horozlu, Kızılbağ, Tırtar-Ayvalı-Yavca arası, Arslanköy, Başpınar-Yedigöz Yolu, Alanyalı-Kızılkaya yolları ile Mezitli ilçesinde Fındıkpınarı Demirışık'ta yol açma çalışması yapan ekipler, Aslanköy-Çatak merkezi, Değirmendere Sadiye, Ayvagediği-Değirmendere arasında yol tuzlama faaliyetlerini de yerine getirdi. Mezitli ilçesinde Fındıkpınarı Demirışık yolları açıldı. Mezitli'de Fındıkpınarı-Durnaz, Çamlıyayla'da Cehennem Deresi-Sebil, Toroslar ilçesinde Kızılkaya-Değirmendere ve Hangediği yollarında araçlarıyla sıkıntı yaşayan vatandaşlara ise kısa sürede ulaşıldı. Ekipler, görev, yetki ve sorumluluk alanında olsun olmasın tüm yolların açık olması ve vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri, çalışmalarını ilçelere de taşıdı. Çamlıyayla, Anamur, Bozyazı, Erdemli, Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle ekipler tarafından yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İlçelerde yapılan çalışmalar Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi'ne bağlı şube müdürlükleriyle koordineli olarak sürdürülüyor. Zorlu kış şartlarında vatandaşların özellikle ulaşımda sorun yaşamaması için canla başla çalışan Büyükşehir ekipleri, kar yağışından dolayı yolların kapanmaması için yolları iş makinaları aracılığıyla açıyor.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına tüm ekiplerini seferber eden Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmasının yürütüldüğü bölgelerde tüm grup yollarını da araç geçişleri için güvenli hale getiriyor.