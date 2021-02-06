Mersin'de ehliyetine el konulan kişi, başkasına ait sürücü belgesiyle araç kullanırken yakalandı
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Mersin'de ehliyetine el konulan kişi, başkasına ait sürücü belgesiyle araç kullanırken yakalandı

06.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:20
Mersin'de ehliyetine el konulan kişi, başkasına ait sürücü belgesiyle araç kullanırken yakalandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan kişi, başkasına ait sürücü belgesiyle minibüs kullanırken yakalandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan kişi, başkasına ait sürücü belgesiyle minibüs kullanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Kontrolde, sürücünün alkollü araç kullanmaktan 2054'e kadar ehliyetine el konulduğu ve 2 suçtan arandığı belirlendi.

Üzerinden başkasına ait sürücü belgesi de çıkan zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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