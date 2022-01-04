Mersin'de ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren aday gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, ehliyet sınavı sırasında gizli kamera ve taşınabilir modem kullanarak kopya çektiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, ilçede ehliyet sınavının yapıldığı okulun görevlileri, A.C.U'nun (38) kopya çektiğini tespit edince polise bilgi verdi.

Okula gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin üst aramasında yaka düğmesi şeklinde gizli kamera, taşınabilir modem ve kablosuz kulaklık buldu.

Gözaltına alınan A.C.U'nun ifadesinde kopya düzeneğini 6500 lira karşılığında hazırladığını iddia ettiği şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

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