Mersin'de Ebru Polat coşkusu

Mersin'de sahne alan pop müzik sanatçısı Ebru Polat, sahne performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Veran Hotel Beach Club'te sahne alan ünlü sanatçı, konserine 'Hazmedemeyenlere soda' şarkısıyla başladı. 'Hava çok sıcak', 'Madam' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Polat, sahnede sergilediği dansları ve şovlarıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Ebru Polat'a hayranları sevgi gösterisinde bulundu. Polat, sahne performansı ile dinleyicilerinden tam not alırken, alanı dolduranlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Giydiği mini kıyafetiyle dikkat çeken Ebru Polat, Altımda tayt var, sıkıntı yok eteğim uçabilir. Zaten önde de kızlar var hiç zarar gelmez. Yerim de rahat mis gibi. Eteğim kalksa ne olur uçsa ne olur. Ama altıma yemin ediyorum tayt giydim. Tahmin ediyordum tepede olacağımı dedi.

Daha sonra sevenleriyle dertleşen Polat, sırtından bıçaklandığını söyleyerek, Ben kime iyilik yaptıysam sırtımdan bıçaklandım. Bacağım kıpkırmızı, acıyor. At gibi kadın dediler, nazar değdi. Son videomda bir tane öküzü öptüm. Nerede öküz görsem dayanamıyorum öpüyorum. Alışkanlık oldu seviyorum diye konuştu.

Konserin son bölümlerinde izleyenlerin kollarını havaya kaldırmasını isteyen şarkıcı, Sağ kolunu kaldıran ve sevgilisi olanlara ömür boyu birlikte olmayı nasip et yarabbi. Sol kolunu kaldırana da tez vakitte bol para ver ya rabbim. Yolda yürürlerken kafalarına para düşsün o kadar şanslı olsunlar inşallah şeklinde dua etti.

Konser sonunda sanatçıya çiçek veren işletme sahibi Fuat Demirhanoğlu, 'Yaza Merhaba' konserleri adı altında Hande Ünsal, Banu Parlak, Güven Yüreyi ile sosyal medya fenomenlerinden Murat Övüç'ü Mersinlilerle buluşturacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA