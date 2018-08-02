Mersin'de "E-Services Education Projesi" Etkinliği

Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı tarafından desteklenen Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Yunanistan'ın Arta şehriyle ortaklaşa yürütülen "Erasmus + KA2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar E-Services Education Projesi" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Ruşen, bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitim bilişim ağı içerik çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Fatih Projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitimde teknolojiyi entegre eden, internet altyapı hizmetleriyle etkileşimli tahta hizmetleri sunan, öğretmen eğitimleriyle beraber de içerik üreten bir birim olduklarını ifade eden Ruşen, şöyle konuştu:

"İçerik olmadan etkileşimli tahta, internet altyapısı ve bilgisayar hizmeti sunmak anlamlı olmayacak. Kaliteli güncel bilgiye güvenilir kanallardan ulaşma konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu sene müfredat tüm sınıf seviyelerinde güncellendi. Bu değişime yetişmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan bilgiye teknolojiyi kullanarak ulaşılıyor ve biz de bu ihtiyaca uygun hareket ediyoruz. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize kaliteli, güvenilir, güncelliğini koruyan bilgilerle hizmet etmek istiyoruz. Teknolojinin yenilikleriyle içeriklerimizi zenginleştirmekteyiz."

Proje koordinatörü İngilizce öğretmeni Esra Öğür de projenin tanıtımını yaptı.

Anamur ve Arta şehrinde eğitim gören öğrencilere sunulmak üzere yeni bilgi iletişim teknolojileri geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Öğür, "Farklı gruplar, özellikle de dezavantajlı olarak nitelendirilen öğrenciler tarafından kolay erişilebilir, yenilikçi bir araç, çok amaçlı bir e-öğrenim platformu oluşturmayı, okul eğitimini modernize ederek günümüz teknolojisine uyumlu hale getirmeyi, bilgiye erişimi kolaylaştırma ve cazip hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Öğür, çoğaltıcı etkinlik kapsamında ders sunumları, dijital içerik geliştirme eğitimi ve içerik oluşturma çalışmalarının yapılacağını sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından ders sunumlarına geçildi.