Mersin'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı (2)

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgede yürütülen çalımalar sonucu 11 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Kızkalesi bölgesi açıklarında battığını gören balıkçılar, teknedekileri kurtarmak için girişimde bulundu.

Düzensiz göçmenlerin alındığı bir balıkçı teknesi bu sırada alabora oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve çevredeki diğer balıkçılar denize düşenleri kurtarmaya çalıştı.

Çalışmalar sonucu tamamı Suriyeli olduğu bildirilen 11 kişi kurtarıldı.

Bu arada, alabora olan teknedeki balıkçı da ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Sahil güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.