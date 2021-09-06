Mersin'de düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 10 Eylül'de başlayacak

Mersin'in ev sahipliğinde 4. kez düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 10 Eylül'de başlayacak.

Mersin'in ev sahipliğinde 4. kez düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 10 Eylül'de başlayacak.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Cimnastik Federasyonu 2021 Faaliyet programında yer alan ve 10-12 Eylül'de gerçekleştirilecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda, 23 ülkeden 30'u kadın 63'ü erkek 93 sporcu mücadelece edecek.

Organizasyonda, Türkiye'yi erkeklerde Mustafa Arca, Yunus Emre Gündoğdu, Sercan Demir, Kerem Şener, Mehmet Ayberk Koşak, Şevket Yıldız, Hamza Şamil Yılmaz, Onur Çelik, Bora Tarhan ve Hasan Bulut temsil edecek.

Kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, Nazlı Savranbaşı, Cemre Kendirci, Sevgi Saygı Kayışoğlu ve Bilge Tarhan milli formayı giyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 4. kez ev sahipliği yapacakları Artistik Cimnastik Dünya Kupası hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, organizasyonda yarışacak sporculara başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci