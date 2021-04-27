Mersin'de düştükleri mazgal boşluğunda mahsur kalan 3 kedi yavrusu kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde mazgal boşluğunda mahsur kalan 3 kedi yavrusu belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde mazgal boşluğunda mahsur kalan 3 kedi yavrusu belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Mahallesi'nde, bir binanın mazgal boşluğunda 3 yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden kişi durumu bir veterinere bildirdi.

Veterinerin de başvurmasıyla olay yerine sevk edilen Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mazgal demirini keserek kedi yavrularını kurtardı.

Hayvanlara ekiplerin süt verdiği sırada gelen kedilerin annesi de yavrularını yuvasına taşıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez