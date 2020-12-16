Mersin'de düştüğü kuyuda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de düştüğü kuyuda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

16.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:26
Mersin'de düştüğü kuyuda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, düştüğü kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, düştüğü kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Keskin, "Lucy" adındaki köpeğinin tavukları kovaladığı sırada kaybolduğu ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, köpeğin çevredeki bir evin bahçesinde bulunan 10 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü belirledi.

Kuyuya inen ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden çıkararak, sahibine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusuf Keskin, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

İlgili Haberler

İzmir İtfaiyesi, kuyuda mahsur kalan köpeği kurtardı
İzmir İtfaiyesi, kuyuda mahsur kalan köpeği kurtardı
İzmir İtfaiyesi, kuyuda mahsur kalan köpeği kurtardı
İzmir İtfaiyesi, kuyuda mahsur kalan köpeği kurtardı
Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Serdar Ortaç Ayşegül Yıldız Haluk Bilginer
Spor Samet Aybaba Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Adana Uyuşturucu Fenerbahçe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de düştüğü kuyuda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 10:29:06. #1.15#
title