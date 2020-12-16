Mersin'de düştüğü kuyuda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, düştüğü kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Keskin, "Lucy" adındaki köpeğinin tavukları kovaladığı sırada kaybolduğu ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, köpeğin çevredeki bir evin bahçesinde bulunan 10 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü belirledi.

Kuyuya inen ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden çıkararak, sahibine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusuf Keskin, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci