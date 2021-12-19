Duş kabininin metal çerçevesinin arka kısmına sıkışan muhabbet kuşu kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Duş kabininin metal çerçevesinin arka kısmına sıkışan muhabbet kuşu kurtarıldı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir evin banyosundaki duş kabininin alüminyum çerçevesinin arka kısmındaki boşluğa sıkışan muhabbet kuşunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir evin banyosundaki duş kabininin alüminyum çerçevesinin arka kısmındaki boşluğa sıkışan muhabbet kuşunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki yaşayan A.Y, banyodaki duş kabininin kenar kısımlarında bulunan alüminyum çerçevenin arkasındaki boşluğa giren muhabbet kuşunun, burada sıkıştığını gördü.

A.Y'nin yardım istediği itfaiye ekipleri, eve gelerek çalışma başlattı.

Ekipler, duş kabininin çevresini kaplayan alüminyumu kesti.

Bulunduğu yerden çıkarılan kuş, sahiplerine teslim edildi.

Duş kabininin metal çerçevesinin arka kısmına sıkışan muhabbet kuşu kurtarıldı

Duş kabininin metal çerçevesinin arka kısmına sıkışan muhabbet kuşu kurtarıldı

Duş kabininin metal çerçevesinin arka kısmına sıkışan muhabbet kuşu kurtarıldı

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title