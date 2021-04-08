Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı
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Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı

Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Romanların yoğun olarak yaşadığı Akdeniz ilçesindeki Turgutreis Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte mini konser verildi.

Programda Roman kültürünü yansıtan oyunlar oynandı, şarkılar söylendi.

Renkli görüntülerin sahne olduğu etkinlik büyük ilgi gördü.

Türkiye Romanları Avrupa Konseyi Delegesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmasına ilişkin genelgenin Resmi Gazete'de yayımlanmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

"Kendi kültürümüzü yaşayabilmeliyiz." diyen Daylam, Romanların beklentilerine değindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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