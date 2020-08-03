Mersin'de dün kaybolan genç bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün kaybolan gence ulaşıldı.
03.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:58
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün kaybolan gence ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Çamalan Mahallesi Alman Mezarlığı mevkisinde dün gece kaybolan gencin ailesinin ihbarı üzerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla genç, Karakütük Mahallesi kırsalında bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen genç evine götürüldü.
Kaynak: AA