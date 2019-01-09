Mersin'de Dört Mevsim

TÜRKİYE genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de 4 mevsim birden yaşanıyor.

Yüksek kesimleri kara ve yağmura teslim olan Mersin'de kent merkezi, bahardan kalma günler yaşıyor. Hafta sonuna kadar en düşük 5 en yüksek 17 derece sıcaklığın tahmin edildiği kent merkezinde, güneşli havayla birlikte vatandaşlar parklara akın etti. Bazı kişiler ise güneş altında yürüyüş yapmayı tercih etti.

Toroslar'ın yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Bölgeye giden vatandaşlar, kardan adam yapıp bol bol kartopu oynuyor.

Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Bölgede ulaşım olumsuz etkilenirken, Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Müdürlüğü, 15 iş makinesi, 3 kamyonet ve 40 personelle yolların açık tutulabilmesi için 24 saat aralıksız çalışma yürütüyor. Dağpazarı Mahallesi'nden Karaman'a çalışmaya giderken Mut- Karaman yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 22 işçi de ekipler tarafından kurtarıldı.

ERDEMLİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ

Erdemli ilçesinde ise kaymakamlık tarafından alınan kararla kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Erdemli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erdemli ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil olan okullarımız. Şehit Ali İhsan Öğer İlkokulu, Ortaokulu-Güzeloluk İlkokulu, Ortaokulu-Sarıkaya İlkokulu,Ortaokulu-Sorgun İlkokulu,Ortaokulu-Çerçili İlkokulu. Aynı zamanda Aslanlı'ya taşınan öğrenciler ve Çamlı, Ohut, Üzümlü, Şahna bölgelerinden taşınan öğrencilere okullar tatil edilmiştir" denildi.

- Mersin

Kaynak: DHA