Dört iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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Dört iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Dört iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de, dört iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de, dört iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentte kişisel bakım ürünleri satan dört iş yerindeki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından N.K, A.İ, K.P. ve M.M. olduğu belirlenen zanlılar operasyonla yakalandı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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