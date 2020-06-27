Mersin'de domuz saldırısına uğrayan köpek tedavi edildi Mersin'in Akdeniz ilçesinde domuz saldırısına uğrayan köpek, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde domuz saldırısına uğrayan köpek, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklmaya göre, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, Kürkçü Mahallesi'nde bir köpeğin domuz saldırısına uğradığı ihbarını aldı.

Adrese giden ekipler yaralı köpeği hayvan ambulansıyla Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine götürdü.

Uzman veteriner hekimler tarafından muayene edilen köpeğin ağız, burun ve dudak kısmında ciddi yaralanmalar olduğu tespit edildi.

Köpeğin ağız, burun ve dudağındaki yaralar, iki saat süren ameliyatla dikildi.

Ağzı ve dudağı yaralandığı için besinleri çiğneyemeyen köpek, gerçekleştirilen başarılı ameliyatın hemen ardından sorunsuz bir şekilde beslenmeye başladı.

Kaynak: AA