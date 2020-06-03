Mersin'de domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü
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Mersin'de domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, domuz avına çıktığı arkadaşını kazara öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü
03.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:35

Mersin'in Tarsus ilçesinde, domuz avına çıktığı arkadaşını kazara öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kurtçukuru Mahallesi'ndeki buğday tarlasına gelen domuzları uzaklaştırmak amacıyla S.Ç, arkadaşı Fikret Şahin ile ava çıktı.

Duyduğu ses üzerine av tüfeğiyle ateş eden S.Ç, arkadaşı Şahin'i kazara vurduğunu fark etti.

S.Ç'nin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri S.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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