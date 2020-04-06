Mersin'de domatesler dalında kaldı Mersin'de domatesler dalında kaldıMERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle ihracatında zorluklar yaşanan ve iç piyasada tüketimi azalan domatesler dalında kaldı.

Mersin'de domatesler dalında kaldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle ihracatında zorluklar yaşanan ve iç piyasada tüketimi azalan domatesler dalında kaldı. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, satış fiyatlarının maliyeti karşılamadığı için çiftçinin zarar ettiğini söyledi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, domates üreticilerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İhracatta zorluklar ve iç piyasada tüketimin azalması nedeniyle maliyeti 2,5 TL ile 3 TL arasında olan domateslerin sebze halinde 1 TL ile 1,5 TL arasında satıldığını kaydeden Şahin, Domateslerimizi alan olmuyor. Talep görmeyen ürünler dalda kaldı. İnşallah bu virüs bir an önce başımızdan gider ve kurtuluruz. Üreticilerimiz yaptığı masrafı dahi kurtaramaz halde bekliyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bekliyoruz dedi. İlçede 3 dönüm serada domates üreticiliği yapan Niyazi Göküş ise, Domateslerimiz yetişti, kıpkırmızı oldu ama 1-1,5 TL arasındaki fiyatlar bizi zarar ettiriyor. Maliyeti dahi kurtarmadığı için şu an toplamıyoruz ve dalında bekliyor. İnsanlar tüketmez ise domateslerimiz satılmayacak. Şu anda virüs nedeniyle çiftçiler olarak çok zor durumdayız. Yetkililerden sorunlarımıza çözüm bulmalarını istiyoruz diye konuştu.

Öte yandan, Erdemli'de bulunan yaş sebze ve meyve halinde, virüs nedeniyle hasatların çok az olması nedeniyle sessizlik hakim.

Kaynak: DHA