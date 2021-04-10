Mersin'de dolu yağışı etkili oldu

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Mersin'de dolu yağışı etkili oldu Erdemli ilçesinde dolu çiçeklenme dönemindeki narenciye bahçelerinde ve açıkta sebze tarlalarında zarara neden oldu Mersin'in Erdemli ilçesinde sabah erken saatlerde şiddetli sağanak yağışın ardından dolu yağışı etkili oldu.

Mersin'de dolu yağışı etkili oldu

Erdemli ilçesinde dolu çiçeklenme dönemindeki narenciye bahçelerinde ve açıkta sebze tarlalarında zarara neden oldu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde sabah erken saatlerde şiddetli sağanak yağışın ardından dolu yağışı etkili oldu. Eski sahil beldelerinde çiçeklenme dönemindeki narenciye bahçeleri ile açıkta yetiştirilen sebze tarlalarında zirai zarar oluştu.

Erdemli ilçesinde gece başlayan yağmur sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. İlçeye bağlı Kumkuyu ve Arpaçbahşiş Mahallelerinde bir süre sonra yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Birkaç dakika içinde de bahçe ve tarlalar adeta kar yağmış gibi beyaz örtüye büründü. Dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde çiçeklenme dönemindeki narenciye bahçeleri, açıkta yetiştirilen fasulye ve soğan tarlalarında dolu yağışı sebebiyle zarar oluştu.

Kumkuyu Mahallesinde limon üreticisi Babaali Yılmaz, sabah erken saatlerde yağmurun ardından dolu yağışının etkili olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Siyah bir bulutun gelmesinden sonra başlayan dolu yağışı narenciye bahçelerine zarar vermiştir. Narenciye bahçelerimizin çiçeklenme zamanı olmasından dolayı çiçeklerimiz dökülmüştür. Açıkta bulunan sebzeler, fasulyeler, soğanlar hepsi zarar görmüştür. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.

Bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ön hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ