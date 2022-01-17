Mersin'de dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde yasa dışı bahis aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yasa dışı bahis aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin kimliği tespit etti.

Bankamatikten para çektiği sırada gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 2 cep telefonu ile farklı isimler adına düzenlenen 10 banka kartı bulundu.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.