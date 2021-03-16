Dolandırıcılık yapan bahis çetesine "vurgun" operasyonu
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Dolandırıcılık yapan bahis çetesine "vurgun" operasyonu

16.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:16

Mersin'de internetten garantili bahis kuponu bahanesiyle 20 kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen "vurgun" operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de internetten garantili bahis kuponu bahanesiyle 20 kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen "vurgun" operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden garantili kupon bahanesiyle yasa dışı bahis sitelerine yönlendirip başkaları adına kayıtlı cep telefonu hatlarından ulaştıkları kişilerden, kazandıkları ücreti banka hesaplarına yatırmaları için "vergi" adı altında para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yapanlar olduğunu tespit etti.

Ekipler, 3 ay boyunca yürütülen çalışmalarda, banka şubelerinin güvenlik kameraları görüntüleri ile çeşitli cep telefonu hatlarına ait HTS kayıtlarını takibe aldı.

Dolandırdıkları 20 kişiden elde ettikleri paraları, 4 ayrı bankaya ait hesaplar arasında EFT yaptıktan sonra çektiği belirlenen şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, "vurgun" operasyonunu başlattı.

Kentteki 12 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında, A.S, F.A, İ.İ, İ.U, K.Ö, Ş.Ş, Y.Ş, A.Ş, Y.Ş, M.B, İ.K. ve M.Ş. yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda bahis kuponu ve fişek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S, F.A, İ.İ, İ.U, K.Ö, Ş.Ş. ve Y.Ş. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Zanlılar bankalara ait güvenlik kameralarınca görüntülendi

Şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık yaparak kazandıkları paraları, çeşitli bankalara ait ATM'lerden tahsil ettikleri anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Şüphelilerin banka hesaplarında 500 bin lira para tespit edildi.

Başka kentlerde yaşadığı belirlenen diğer örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Dolandırıcılık yapan bahis çetesine 'vurgun' operasyonu
Dolandırıcılık yapan bahis çetesine 'vurgun' operasyonu
Dolandırıcılık yapan bahis çetesine 'vurgun' operasyonu
Dolandırıcılık yapan bahis çetesine 'vurgun' operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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