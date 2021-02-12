Mersin'de dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
12.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:47
Mersin'in Toroslar ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik güçleri, saklandığı adrese düzenlediği operasyonla hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ