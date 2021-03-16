Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı
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Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı

16.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:16
Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı

Mersin'de internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erdemli, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkiyle ele geçiren, hesap sahibinin arkadaş çevresinden borç para isteyen ve bazılarına da "garantili bahis kuponu" sattığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 11 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının sorgusu tamamlandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Mart'ta Erdemli, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkiyle ele geçiren, hesap sahibinin arkadaş çevresinden borç para isteyen ve bazılarına da "garantili bahis kuponu" sattığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlemişti.

Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, adreslerde 21 banka hesap kartı, 6 harici bellek, 13 cep telefonu, 22 sim kart, bilgisayar, çelik kasa ve 15 bin 340 lira ele geçirilmişti.

Zanlıların banka hesap hareketlerinde yapılan incelemede, yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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