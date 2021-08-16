Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Mersin'de, kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "kredi notu düşük" kişilere ulaşarak, komisyon karşılığında bankalardan kredi kullandırabilecekleri vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler, Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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