Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'de, kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Mersin'de, kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "kredi notu düşük" kişilere ulaşarak, komisyon karşılığında bankalardan kredi kullandırabilecekleri vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler, Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar