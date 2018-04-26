Mersin'de Dolandırıcılık İddiası

Mersin'de büro mobilyaları aldıkları iş yerinin sahibini 33 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Esnaf Oktay Değirmenci, iş yerine gelen H.Ş ve beraberindeki O.G'ye 33 bin liralık büro mobilyası sattı.

Parayı bir gün sonra vereceklerini söyleyen kişilerin ödeme yapmamaları üzerine Değirmenci, dolandırıldığı şüphesiyle polise şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada mobilyaları alan kişilerin dolandırıcılıktan kaydının bulunduğunu belirledi.

H.Ş'yi gözaltına alan polis, mobilyaların bir kısmını zanlının iş yerinde bularak, sahibine teslim etti.

Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Oktay Değirmenci, zanlılara güvenip mobilya satışı yaptıklarını ancak bir türlü parayı alamadıklarını belirterek, mobilyaların bir bölümünün bulunamadığını kaydetti.