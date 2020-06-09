Mersin'de doktora hakaret ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, reçetesiz iğne yapmadığı için doktora hakaret ettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, reçetesiz iğne yapmadığı için doktora hakaret ettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla Devlet Hastanesi'nde görevli doktor T.T, iğne yaptırmak için gelen A.T ile eşi S.T'ye reçeteleri olmadığı için enjeksiyon uygulamayacağını söyledi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada, hasta ile yakınının hakaret ettiğini iddia eden doktor, şikayetçi oldu.

Sağlık Bakanlığının "Beyaz kod" uygulaması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

"Her türlü hukuki desteği sağlayacağız"

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara asla müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayarak, "Çamlıyayla ilçemizde görevi başında sözlü saldırı ve hakarete uğrayan arkadaşımızın yaşadığı şiddet olayını esefle kınıyoruz. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenleme kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü olarak arkadaşımıza her türlü hukuki desteği sağlayacağız." dedi.

Kaynak: AA