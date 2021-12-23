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Doktora darp güvenlik kamerasında

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, acil serviste görevli doktorun 2 kişi tarafından darbebilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, acil serviste görevli doktorun 2 kişi tarafından darbebilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün evde ateşi yükselen çocuğunu Tarsus Devlet Hastanesine götüren anne C.Y, acil serviste görevli doktor Hüseyin Akdoğan ile çocuğuyla ilgilenmediği iddiasıyla tartışmaya başladı.

Çocuğunun muayenesinin ardından bir süre sonra hastaneye gelen baba E.Y. ile beraberindeki M.Y, odasında tartışmaya başladıkları Akdoğan'ı darbetti.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle E.Y. ve M.Y, doktorun odasından çıkarıldı.

Polis ekipleri, Akdoğan'ın şikayeti üzerine başlattıkları çalışmada, E.Y. ve M.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, savcılık talimatıyla salıverildi, E.Y. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, doktor Hüseyin Akdoğan'ın darbedildiği anlar, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Doktora darp güvenlik kamerasında

Doktora darp güvenlik kamerasında

Doktora darp güvenlik kamerasında

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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