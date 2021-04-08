Mersin'de doğaya "terminatör böcekler" salındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de doğaya "terminatör böcekler" salındı

Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ - Haberler | Güncel
Mersin'de doğaya 'terminatör böcekler' salındı

Mersin'de, ağaçlara zarar veren çam kese böceğine karşı doğaya "terminatör böcek" salındı.

Mersin'de, ağaçlara zarar veren çam kese böceğine karşı doğaya "terminatör böcek" salındı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Mezitli ilçesi Kuzucu Mahallesi'nde 27 hektarlık orman alanına 1080 terminatör böcek bırakıldı.

İl Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, etkinlikte yaptığı açıklamada, ormanlara zarar veren etkenlerin başında zararlı böceklerin yer aldığını söyledi.

Ormanlara zararlı olan böceklerle hem doğal hem de biyolojik olarak mücadele ettiklerini dile getiren Akduman, "Ormanların devamlılığı ve gelişimini olumsuz etkilemede çok önemli yere sahip olan 'dumansız yangın' dediğimiz böcek zararlıları var. Bu böcek zararlılarıyla zamanında ve uygun tekniklerle mücadele etmemiz gerekiyor. Özellikle Akdeniz'de en yaygın olarak çam ağaçlarımıza zarar veren türlerden biri çam kese böceğidir. Doğada ayrı bir tahribata sebep olmadan, biyolojik mücadele dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz." diye konuştu.

Akduman, bu yıl biyolojik mücadele kapsamında 20 binin üzerinde larva ve erişkin böceği ormanlara bırakmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ajda Pekkan Demet Özdemir Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de doğaya "terminatör böcekler" salındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 09:56:33. #1.15#
title